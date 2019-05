Gewalt, Gewinn und das Gewissen

Das gesellschaftskritische Stück „Das Recht des Stärkeren“, das am Donnerstag im Theaterhaus in G7 Premiere feierte, beleuchtet komplexe Fragen: Welche moralischen Standards muss wirtschaftliches Handeln erfüllen? Wie kann es sein, dass der Handel mit Rohstoffen kaum reglementiert wird? Aber auch: Ist unsere Empörung schon selbst zu einer Art Industrie geworden? Das Stück von Dominik Busch erzählt von der Protagonistin Nadja, die eine Dokumentation über Gewalt und Vertreibung im Zuge des Kohleabbaus in Kolumbien dreht.

Dabei findet sie sich gleich in mehreren Dilemmasituationen wieder. Der Besitzer des Kohlekonzerns ist ihr Vater. Ihrem wichtigsten Zeugen drohen Folter und der Tod, wenn sie ihren Film veröffentlicht. Und auch die Machart des Films selbst wird thematisiert: Wie viel Verkürzung ist zulässig, um eindrückliche Bilder zu erzielen?

Gedanken in Halbsätzen

Regisseur Pascal Wieandt inszeniert das Stück mit nur zwei Schauspielern und kommt dabei ohne aufwendiges Bühnenbild aus. Der Vater Nadjas wird auf in der Mitte des Raumes aufgespannte Tücher projiziert. So gelingt es, dass die kleine Bühne nicht überfrachtet wirkt. Das Stück konzentriert sich auf die persönliche Erfahrung der handelnden Personen. Oft lässt es die Zuschauer eintauchen in die Gefühlswelt der Figuren, indem diese abgehackte Halbsätze mit Gedankenströmen und Sinneseindrücken wiedergeben.

Dies und die häufigen Rollenwechsel verlangt den Schauspielern einiges ab. Violetta Zupancic und Valentin Klos lösen diese Aufgabe aber sehr überzeugend, und so gelingt es, ein großes Maß an Identifikation des Publikums mit Nadja und ihrem Zeugen Alvaro herzustellen. Die Anspannung, ja beinahe Klaustrophobie der moralischen Dilemmasituationen wird durch simple, aber geschickt eingesetzte Lichteffekte untermalt. Pascal Wieandt gelingt eine spannende und dennoch anspruchsvolle Realisierung eines interessanten Stücks.

