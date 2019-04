Gewinner bekanntgegeben

Die Jury des Würth-Literaturpreises hat die Preisträger 2019 bekannt gegeben. Der mit insgesamt 7500 Euro dotierte Preis wird von der Stiftung Würth an Sven Amtsberg aus Neustadt in Holstein für seinen Text „Rakete Schmidt“ (erster Preis, 5000 Euro) und an Silke Andrea Schuemmer aus Berlin für ihren Text „Borschtsch in Venedig“ (zweiter Preis, 2500 Euro) verliehen.

Das Thema der Ausschreibung stellte der Autor Uwe Timm während der Tübinger Poetik-Dozentur an der Universität Tübingen 2018. Es lautete: Am Grab von Joseph Brodsky.

Für den Nachwuchs

Der Würth-Literaturpreis ist ein für den Nachwuchs geschaffener Preis. Prämiert werden Prosa-Texte mit einer Länge von rund 10 000 Zeichen, die überzeugend eigene sprachliche Wege gehen. Die Texte werden der Jury in anonymisierter Form vorgelegt.

Die Jury des Würth-Literaturpreises bilden: Hans-Ulrich Grunder (Erziehungswissenschaftler, Basel); Dorothee Kimmich (Literaturwissenschaftlerin und Organisatorin der Poetik-Dozentur, Universität Tübingen); Karl-Heinz Ott (Schriftsteller, Freiburg); Manfred Papst (Neue Zürcher Zeitung am Sonntag); Thomas Scheuffelen (Literaturwissenschaftler, TU Darmstadt) sowie Philipp Alexander Ostrowicz (Copenhagen Business School, Kopenhagen, Dänemark).

Anthologie

Weitere zwölf Erzählungen aus dem Wettbewerb werden zusammen mit den Texten der Preisträger in die Anthologie des Würth-Literaturpreises aufgenommen. Der Band erscheint im Oktober 2019 im Swiridoff-Verlag, Künzelsau.

Die Preisverleihung wird am 20. Oktober dieses Jahres im Museum Würth in Künzelsau stattfinden. Würth-Literaturpreis ist ein Projekt der Stiftung Würth.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019