Gigantischer Aufftritt von Joshua Redman bei "Enjoy Jazz"

Mannheim.Der Saxofonist Joshua Redman hat dem Enjoy-Jazz- Festival zum Auftakt seiner Mannheimer Konzertreihe zwei Sternstunden beschert: Bei seinem Auftritt in der mit 500 Besuchern ausverkauften Alten Feuerwache steigerte sich der Publikumsliebling als Mitglied des Bandkollektivs James Farm in einen wahren Spielrausch. In den letzten 30 Minuten der zweistündigen Darbietung entfesselte Redman in seinen Improvisationen himmelwärts stürmende Energien von ekstatischer Kraft. Das begeisterte und konzentriert zuhörende Publikum, für dessen Aufmerksamkeit sich Redman mehrmals bedankte, trieb den US-Amerikaner und seine Kollegen zu zwei Zugaben.

Die letzte begann, als große Teile der Zuhörerschaft schon auf dem Weg zur Garderobe waren. Alle kehrten zurück in die Halle, um der musikalischen Predigt Redmans zu lauschen. Von Anfang hatte das Ensemble James Farm mit Aaron Parks (Piano, E-Piano und Synthesizer), Mark Penman (Bass) und Eric Harland (Schlagzeug) durch seine hochdramatische Spielart von zeitgenössischem Jazz brilliert. Ständig wechselten Tempo, Stimmung und Atmosphäre.

Dabei gab es Anklänge an Gospel, Popsongstrukturen, rockige Rhythmen, Free-Jazz-Einlagen, Klassik und Reminiszenzen an den Jazzrock der 1970er Jahre. Doch am Ende spielten Stilfragen keine Rolle mehr. Da beschwor das Ensemble Klänge von hymnischer Schönheit auf eine Art, die an den Jazzgiganten John Coltrane (1926-1967) erinnerte. Dieses Konzert wird in die Enjoy- Jazz-Geschichte eingehen. (gespi)