Gigantischer Kopf blickt über Themse

Die Skulptur des britischen Designers Steuart Padwick in London. © dpa

Die Skulptur eines gigantischen Kopfes, der über die Themse blickt und nachts seine Farbe je nach der Stimmung der Betrachter wechselt, ist die neueste Attraktion auf Londons trendiger South Bank. Das Werk „Head Above Water“ (Kopf über Wasser) von Möbel- und Lichtdesigner Steuart Padwick soll das Bewusstsein für Fragen der psychischen Gesundheit fördern. Die Arbeit wurde anlässlich der London Design Fair, die am Samstag eröffnet wurde, installiert. Die Menschen schreiben per Twitter, wie sie sich fühlen, woraufhin der bei Dunkelheit beleuchtete Kopf die Farbe wechselt, erklärte Padwick. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018