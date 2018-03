Gladbeck – Der Fall

Anzeige

Das Gladbecker Geiseldrama zählt bis heute zu den spektakulärsten und gleichzeitig dramatischsten Verbrechen der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte. Nachdem die Berufskriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski am 16. August um kurz vor 8 Uhr eine Filiale der Deutschen Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck überfallen haben, eskaliert die Situation. Die Täter bringen zwei Bankangestellte in ihre Gewalt. Am Abend gewährt ihnen die Polizei den beobachtungsfreien Abzug. Mit 300.000 Mark Lösegeld und ihren Geiseln setzen sich die Gangster ins Fluchtauto. Eine blutige Irrfahrt beginnt. 54 Stunden lang hält das Geiseldrama Deutschland in Atem – und Millionen Zuschauer sind live am Bildschirm dabei. Kein anderes Verbrechen steht so sehr für mediale Grenzüberschreitung und polizeiliches Versagen.

In Bremen dann eine neue Wendung: Nachdem die Exekutive mehrere Zugriffsmöglichkeiten versäumt hat, kapert das Duo, zu dem Rösners Freundin Marion Löblich gestoßen ist, am Busbahnhof Huckelriede einen Bus der Linie 53. Am Ende gibt es, nach der misslungenen Erstürmung des Fahrzeuges, drei Tote zu beklagen. Den italienischen Teenager Emanuele De Giorgi, die 18-jährge Silke Bischoff und einen Polizisten, der bei einem Zusammenstoß mit einem LKW ums Leben kommt. Ein Drama, das das Leben aller Beteiligten für immer verändert hat. (geh)