Glanz in den fränkischen Tropen

„Wagnerianer sind kranke Menschen.“ Wer das augenzwinkernd sagte, ist Matthias Lippert, einst technischer Produktionsleiter am Nationaltheater Mannheim (NTM). Längst war er da in gleicher Funktion auf dem Grünen Hügel tätig. Recht hat er: Es tropft der Schweiß. Aus Manschetten, Hochsteckfrisuren und Vatermördern. 2000 leidensfähige Opernfreunde drückt blankes Holz in Brustwirbel und Kniescheiben. Sei’s drum: Hier flirrt Musiktheater der Extraklasse in tropisch-fränkischen Fieberträumen. Tristan sieht Isolde in dreieckigen Trugbildern, man selbst ein kühles Helles.

Titelheld Stephen Gould ist in Katharina Wagners „Tristan und Isolde“-Inszenierung (2015) in Höchstform. Sein Piano ist stabiler, seine Höhe strahlender, sein Legato sicher geworden. Ihm zur Seite steht mit der umjubelten Petra Lang eine emotionsgeladene Isolde, intensiv im Forte, sicher in der Höhe: „höchste Lust“ – auch bei 36 Grad.

Das finstere surrealistische Kammerspiel geht mehr und mehr auf. Feine, durchchoreographierte Gesten – etwa beim Verschütten des Liebestranks – begleiten die Parabel auf eine unmögliche Liebe im Überwachungsstaat. Mehr nach Wieland als nach Katharina sieht diese Inszenierung aus, der Frank Philipp Schlössmann und (eben jener) Matthias Lippert ein Treppengewirr à la M. C. Escher vorgelagert haben. Unangemessen ist das Buhgewitter, das Katharina Wagner hernach trifft.