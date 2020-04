Gleichstellung als Pandemie-Opfer

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

diese Woche hat Bayerns Ministerpräsiden Markus Söder vermutlich mehr Interviews über Fußball als über Familie und Frauen gegeben. Denn um die Familien kümmern sich derzeit eher die Frauen, als die Politik. Noch. Die Kritik wird immer lauter, zumal Corona das Leben auf Monate hin bestimmen wird. In Krisenzeiten lässt sich so etwas wie ein Ranking leichter aufstellen: Wie wichtig ist was?

Seit Wochen mehren sich Artikel, die beschreiben, wie gefährlich die Pandemie für Frauen und die Gleichstellung ist. Den Aufschlag machte ein großartiger Artikel im „The Atlantic“, der international viral ging: „Das Coronavirus ist ein Desaster für den Feminismus.“ Die gut belegte These darin: Wenn man nicht aufpasst, katapultiert der Umgang mit Covid-19 eine Gesellschaft zurück in die Fünfziger! Das leitet sich vor allem aus der Datenlage ab, die es bislang zu den Auswirkungen von Epidemien und Wirtschaftskrisen auf Gleichstellung gibt: Frauen werden aus ihren Jobs gedrängt, da auf Teilzeitkräfte am schnellsten verzichtet wird. Frauen kümmern sich um Kinder und Kranke, all das, Sie werden davon gehört haben. Die großartige Soziologin Jutta Allmendinger ist ebenfalls schon in Aufklärungsmission unterwegs und fordert: Man muss gegensteuern, damit die kleinen Errungenschaften des Feminismus der letzten Jahrzehnte nicht einkassiert werden von der Krise. Nach wie vor sind Männer die Krisenmanager.

Das zeigt auch eine gestrige Meldung: Nach nur sechs Monaten trennt sich SAP von seiner Co-CEO Jennifer Morgan. Die 48-jährige spielt das PR-Spiel mit: In Krisenzeiten sei eine Doppelspitze nicht so handlungsfähig wie ein Konzernchef allein. Doch die Öffentlichkeit schüttelt den Kopf: Die erste Chefin im Dax geht, der Mann bleibt als Krisenmanager. Der nun alleinige Chef, Christian Klein ist, laut Handelsblatt, eher ein Zentralisierer und Vereinheitlicher, während Jennifer Morgen für Unabhängigkeit der Tochterfirmen stand. Nicht untypisch: Frauen beherrschen es, flacher zu führen. Die SAP-Aktie fiel um sieben Prozent.

Jennifer Morgan wurde diese Woche zur Symbolfigur für Frauen, die vermeintlich im Namen der Krise geopfert werden müssen. Frauen sollten jetzt laut werden, es geht um die Erfolge der letzten Jahrzehnte! Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

