Glitzern aus dem Osten

Es ist erst ihr zweiter öffentlicher Auftritt als Gespann, und Elena Mindru und Adam Baldych, die gebürtige Rumänin und der Pole, wollen damit auch den 100. Geburtstag ihrer beiden Heimatstaaten feiern, wenn wir das Programmheft recht verstehen. Aber ohne Nationalhymnen und Pathos. Es geht in der Alten Feuerwache sogar außerordentlich prowestlich zu, nicht bloß, weil Elena Mindru ihre oft selbst verfassten Songs durchweg auf Englisch singt.

Es ist die Weltsprache des Jazz, Mindru hat sie durchaus studiert, sie ist zurzeit noch Doktorandin in dem Fach – an der Sibelius-Akademie in Helsinki. Auch die Geschichte ihrer Disziplin beherrscht sie, was bei theoretischen Erkenntnissen nicht Halt macht: Souverän und sehr ausgiebig scattet sie beim Enjoy-Jazz-Konzert in Mannheim. Während viele junge Vokalistinnen im Westen überlegen, ob sie diese Stimmbandtechnik nicht für allzu gestrig halten sollen. Für altmodisch.

Doch Mindru verschafft dem Scatten neuen Glanz. Man sieht es gleich: In einem Kleid mit Glitzerweste steht sie da, auch wenn sie weiter unten Turnschuhe statt High Heels ausführt. Es hat etwas Divenhaftes, und das hört man auch: Selbst weite Intervallsprünge behalten den gewissen Chic, die Stimmkontrolle ist enorm.

Finnische Rhythmusgruppe

Mindru und Baldych treffen sich vor allem auch in ihren virtuosen Möglichkeiten. Was der Pole kann, ist hinlänglich bekannt, die Geige liegt ihm auch in Mannheim wieder weich und willig in der Hand. Selbst scharfes Pizzicato klingt bei Baldych irgendwie noch rund.

Das Ganze wird hier von einer Rhythmusgruppe eingenordet, die aus Finnland kommt und deren Pianist Tuomas J. Turunen auch als Solist mit Baldych gleichberechtigt ist. Am spannendsten wird das Konzert am Schluss: wenn es dann doch einmal in Richtung Balkan geht und selbst der Orient am Horizont erscheint.

Die scharf gewürzte Zugabe hat Johnny Raducanu komponiert, den schon Duke Ellington den „Mr. Jazz Rumäniens“ nannte. Davon bitte ruhig noch mehr. HGF

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018