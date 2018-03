Anzeige

Bitterböse und belustigend führt Knebel in „Weggugge“-Techniken ein, die einem Unangenehmes vom Hals halten und obendrein das Gefühl vermitteln, gar nicht die Augen vor etwas zu verschließen, sondern lediglich woanders hinzuschauen. Auch wenn der schnelle Scharfzüngige schonungslos austeilt, sieht er sich keineswegs als „Botschafter mit Spiegel in der Hand“, wie er ausdrücklich betont. Knebel ist gnadenloser Beobachter mit Freude an Irrwitzigem. Wenn er beispielsweise nach dem Vorbild einer Veganerin, die in Limburg gegen das Glockenspiellied vom Gänse stehlenden Fuchs vorgegangen ist, an dem Kinderliedklassiker „Alle meine Entchen“ beklagt, „Köpfchen in das Wasser“ erinnere ihn an „Waterboarding“. Die Aufforderung „Schwänzchen in die Höhe“ interpretiert er als ganz schön pornografisch. Schrill, schräg und schelmisch sind seine Schockgeschichten – sein Nazi-Boogi eingeschlossen.

Wenn sich Knebel nach furiosen Wortarien rockig mit Gitarre verabschiedet, dann blitzt natürlich die Ära der „Flatsch“-Band auf. Mit einer skurrilen Hommage an Depardieu singt er Adieu – begleitet von Beifall für den Badesalz-Solisten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.02.2018