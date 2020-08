Goethe-Preise verliehen

Mit der Goethe-Medaille geehrt: die Südafrikanerin Zukiswa Wanner. © dpa

Drei Preisträger haben am Freitag die Goethe-Medaille 2020 erhalten: die bolivianische Künstlerin und erste indigene Museumsdirektorin Elvira Espejo Ayca, der britische Autor Ian McEwan sowie die südafrikanische Schriftstellerin und Kuratorin Zukiswa Wanner. Das teilte das Goethe-Institut am Freitag in München mit. Wanner ist bei dem digitalen Festakt als erste afrikanische Frau mit der Medaille geehrt worden.

Den mit 50 000 Euro dotierten Goethepreis der Stadt Frankfurt hat ebenfalls am Freitag der bosnische Schriftsteller Dzevad Karahasan erhalten. Ähnlich wie Goethe schildere Karahasan Grenzerfahrungen, sagte der Schriftsteller Ingo Schulze in seiner Laudatio. Die Belagerung von bedeute für Karahasan „das Ende der Aufklärung“. epd/dpa

