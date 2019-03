„Götz“ auch nachmittags

70 Jahre Burgfestspiele Jagsthausen – das bedeutet 70 Jahre Götz von Berlichingen am Originalschauplatz im Burghof der Götzenburg. Grund genug, das kleine Jubiläum zu nutzen, um auch hier einen neuen Weg einzuschlagen und auf Kundenbedürfnisse einzugehen.

Schülervorstellungen, die bereits um 19.30 Uhr beginnen, gehören mittlerweile schon zur Tradition in der Spielplangestaltung. Erstmalig findet jedoch am Sonntag, 25. August, zum Abschluss der Spielzeit eine „Götz von Berlichingen“ Vorstellung bereits um 17 Uhr statt. Damit bieten die Burgfestspiele Jagsthausen ein besonderes Angebot besonders für Familien oder Zuschauer, denen die regulären Anfangszeiten zu spät werden oder der Besuch mit einer weiteren Anfahrt verbunden ist.

In der kommenden Spielzeit erwartet die Besucher ab 14. Juni wieder eine Neuinszenierung des Traditionsstückes in der Regie von Sewan Latchinian und damit eine weitere Sichtweise auf den Ritter mit der eisernen Hand sowie die Geschehnisse seiner Zeit. Das Trio um Götz, Adelheid und Weislingen ist bereits komplett. Pierre Sanoussi-Bliss als Götz spielt an der Seite von Christopher Krieg als Weislingen sowie von Ann-Cathrin Sudhoff als Adelheid von Walldorf.

Info: Weitere Informationen unter www.burgfestspiele-jagsthausen.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019