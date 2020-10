Goldpreis für Debütfilm „Toprak“

Sevgi und Chris Hirschhäuser. © dpa

Der Hofer Goldpreis geht an die Regisseurin Sevgi Hirschhäuser und ihren Kameramann Chris Hirschhäuser. Ihr Debütfilm „Toprak“ sei „eine einmalige und in ihren Bildern absolut unverwechselbare Erzählung“, teilten die Hofer Filmtage mit. Das Ehepaar erhalte einen Goldbarren im Wert von etwa 35 000 Euro und künstlerische Beratung bei der Entwicklung seines nächsten Films.

„Toprak“ spielt im Heimatdorf von Sevgis Mutter in der Türkei: Ein Junge wächst dort als Waisenkind bei seinem Onkel auf. Als er älter wird, muss er sich entscheiden: Führt er das traditionelle Landleben seines Onkels fort? Oder sucht er sein Glück in der Stadt?

Den Preis vergibt die Friedrich-Baur-Stiftung in Erinnerung an den verstorbenen Gründer der Hofer Filmtage, Heinz Badewitz. Die Filmtage zählen zu den wichtigen Festivals im deutschsprachigen Raum und endeten am Sonntag.

