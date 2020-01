Gospelchor in der Kirche St. Johannis

„The Original USA Gospel Singers & Band“ treten am morgigen Dienstag um 20 Uhr in Würzburg in der Kirche St. Johannis auf.

Einer der besten Gospel-Chöre der WeltSchwungvoll und atemberaubend das sind „The Original USA Gospel Singers & Band“. Über 25 Jahre Tourneeerfahrung und mehr als 1,5 Millionen Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen! Und die Erfolgs-Story geht weiter. Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan.

Die afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland.

Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense, spirituelle Kraft der einzelnen Songs einander näher zu bringen.

Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand erleben die Zuschauer die Kraft der echten Gospel-Musik.

Die Emotionen, die dabei geweckt werden, machen den Abend zu einem Erlebnis.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020