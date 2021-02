Gottes Rufnummer

Liebe Göttin, lieber Gott, liebes gottendes Wesen, liebe Kirche, es gibt eine frohe Botschaft: Die Menschen draußen in der Welt interessieren sich für euch. Also weniger für die Kirchen. Mehr für Gott. Auf die #mahlzeit „Bei Gott in der Warteschleife“ kamen nämlich sehr viele Mails von Göttinnensuchern und Gottessucherinnen. Fast habe ich mich gefühlt wie Michael Jackson zu seinen besten

...