Grabkammer mit etwa 40 Mumien in Ägypten entdeckt

Ägyptische Behörden gaben bekannt, dass in der Wüstenprovinz Minya eine Reihe von alten, in Stein gehauenen Grabkammern gefunden worden waren, in denen sich etwa 40 Mumien sowie Keramik, Papyri und Sakrophage befanden. Foto: Roger Anis/AP

© Roger Anis/AP