Gratis in die Bergweihnacht

Alle Jahre wieder lädt die „Klingende Bergweihnacht“ Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind mit dabei: Die Schäfer, Liane und Reiner Kirsten, „Die Feldberger“ sowie Moderator Hansy Vogt.

Die Künstler der Volksmusik- und Schlager-Szene wollen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern überzeugen und entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Bergweihnacht.

Sie versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit Zeit zum Träumen und Abschalten.

Termin ist am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr im Bad Mergentheimer Kursaal. Karten gibt es in den Kundenforen der FN.

Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Feldberger“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschuss ist am morgigen Mittwoch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

