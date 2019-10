Gratis in die Show von Ian Paice

Ian Paice ist der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple und aktuell das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Deep Purple. Jetzt kommt er mit der Band Purpendicular auf Tour um seine Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show auf die Bühne zu bringen. Am Dienstag, 5. November, präsentieren Ian Paice und Purpendicular um 20 Uhr in Mosbach in der Alten Mälzerei Deep Purple-Klassiker wie „Smoke on the Water“ oder „Child in Time“. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Für die Show verlosen wir drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Paice“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Montag, 21. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019