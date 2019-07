Gratis in festliche Trompetengala

Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich am Samstag, 10. August, um 19 Uhr (Abendkasse und Einlass um 18 Uhr)) ein Stelldichein in der Klosterkirche Bronnbach. Das renommierte Duo Bernhard Kratzer-Paul Theis präsentiert an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter ander em von Purcell, Telemann, Bach, Mozart, Donizetti und Petrali. Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres Faches versprechen eine Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Wir verlosen drei mal zwei Karten. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Konzert“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist Freitag, 2. August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019