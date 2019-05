Gratis ins festliche Konzert

Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern. In einzigartiger Weise verbindet sich hier Architektur und vollendeter Klang der Schlimbach-Orgel zu einer außergewöhnlichen Konzertatmosphäre.

Am Pfingstsonntag um 17 Uhr ist ein weiteres Fest der Trompeten- und Orgelmusik zu erleben.

Der renommierte Solotrompeter Prof. Claude Rippas (Zürich) und der ehemalige Ulmer Münsterorganist Friedrich Fröschle präsentieren an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke unter anderem von Bach, Albinoni, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy.

Einen weiteren Höhepunkt bilden die Bearbeitungen bekannter Spirituals, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwendet.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten (Telefon 09341/83141) sowie ab 16 Uhr an der Tageskasse der Klosterkirche erhältlich.

Wir verlosen fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer mitmachen möchte. schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Pfingsten“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse eingeben. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 29. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019