Gratis zu Anita und Alexandra Hofmann

30 Jahre Leidenschaft? Ist das möglich? Bei Anita & Alexandra Hofmann auf jeden Fall.

Zur Feier ihres 30. Bühnenjubiläums haben sie im Oktober letzten Jahres ihr neues Album „Wahnsinn“ veröffentlicht.

Live in Mosbach

Und auch live sind die beiden Schwestern im Jubiläumsjahr zu erleben. Am Donnerstag, 21. März, kommen sie um 19.30 Uhr nach Mosbach in die Alte Mälzerei. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Wir verlosen drei mal zwei Tickets.

Wer bei dieser Aktion mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Hofmann“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben.

Einsendeschluss ist am Montag, 4. März, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

