Gratis zu Kool Savas

Kool Savas gastiert im Rahmen seiner „KKS Live 2019“-Tour am Sonntag, 29. Dezember, um 20 Uhr in der Würzburger Posthall. Einlass ist um 19 Uhr. Als Support sind „Cr7z“ die Lokalmatadoren Philo & Slize am Start..

Der King of Rap und mit Abstand beste Live-MC des Landes schickt sich an, die Posthalle in Schutt und Asche zu legen.

Gemeinsam mit Sparringspartner Sido machte er seine Fans 2018 im Rahmen der erfolgreichen „Royal Bunker“-Tour bereits ziemlich heiß auf neue Tracks. Viel zu lange vier Jahre hat Kool Savas sie auf eine neues Studioalbum warten lassen.

Doch mit „KKS“ brachte er sein neues Schmuckstück auf den Markt und endlich dürfen sich alle Hip-Hop-Heads der Nation auch wieder auf eine Solo-Tournee des King of Rap freuen.

Dabei hat er keinen geringeren Anspruch, als mit seiner einzigartigen und energiegeladenen Live-Performance die Messlatte in diesem Segment erneut ein weiteres Stück nach oben zu hieven.

Die FN verlosen drei Mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Kool Savas“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist am Sonntag, 22. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019