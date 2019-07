Gratis zu „Mission Ready“

Das „Mission Ready“-Festival – „Home of Punkrock, SKA, Hardcore“ findet am Samstag, 6. Juli, auf dem Flugplatz in Giebelstadt statt. Zum Line Up gehören: Mighty Mighty Bosstones, Agnostic Front, Millencolin, Ignite, Talco, Cro-Mags, Ryker’s, No Fun At All, Booze & Glory, The Rumjacks, Devil In Me, Harm’s Way, Risk It!, The Barstool Preachers + Boss Ross Effect. Nach der erfolgreichen Fortsetzung des Mission Ready Ende Juni 2018 mit 6500 Festivalbesuchern auf dem Flugplatz Giebelstadt geht es nun in die dritte Runde des Musikfestivals.

Wir verlosen zwei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Mission“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 3. Juli.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019