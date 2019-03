Gratis zu „Woodstock“

Natürlich sind auch Songs von Joe Cocker dabei. © Woodstockthestory.com

50 Jahre Woodstock: Das legendärste Festival aller Zeiten feiert 2019 großes Jubiläum. „Woodstock The Story – Das Rockmusical" lädt alle Blumenkinder auf ihrer Deutschlandtournee dazu ein, den Spirit des unsterblichen Sommers 1969 noch einmal live zu erleben. In einer mitreißenden Show wird das Lebensgefühl einer ganzen Generation aus drei Tagen Love, Peace & Musik auf die Bühne katapultiert. Das Rockmusical präsentiert Theaterszenen, kombiniert mit Videoprojektionen, im Wechsel mit einer kraftvollen Live-Band, die die besten Songs der bekanntesten Bands des Festivals spielt.

