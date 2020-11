Greifeneder geehrt

Die Autorin und Produzentin Anke Greifeneder erhält den Hans Abich Preis des FernsehfilmFestivals Baden-Baden. „Mit ihrer enormen Power, ihren sprudelnden Ideen, ihrer großen Beharrlichkeit und ihrer innovativen Kreativität hat sie den Fiktionsbereich entscheidend mitgeprägt und auch ein Stück weit auf den Kopf gestellt,“ heißt es in der Begründung, wie der Veranstalter am Donnerstag bekanntgab. Als Serien-Spezialistin stehe sie für Innovation, Kreativität, Mut, Kontinuität.

Das Festival findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital statt. Zur Preisverleihung veröffentlichen die Veranstalter am 27. November ab 20 Uhr nach eigenen Angaben im Internet einen Zusammenschnitt aus Videobotschaften und digital geführten Gesprächen. Der undotierte Hans Abich Preis wird dieses Jahr zum 17. Mal in Erinnerung an den Filmproduzenten, Publizisten und früheren Programmdirektor der ARD und Mitbegründer des Festivals, Hans Abich (1918-2003), verliehen.

Außerdem wird der 3sat-Zuschauerpreis vergeben. Vom 21. bis 26. November zeigt der Sender nominierte Produktionen. Das FernsehfilmFestival Baden-Baden ist eine Veranstaltung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat. epd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020