Grenze zwischen Tod und Leben

Anzeige

Eine der bekanntesten Szenen aus dem öffentlichen Wirken Jesu, der Zeit seiner Predigten und Wunder, spielt sich auf dem Wasser ab. Jesus ist am Ufer des Sees Genezareth geblieben und hat die Jünger mit einem Boot vorausgeschickt. Dieses wird von Wind und Wellen hin- und hergeworfen, als sich Folgendes ereignet: „In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst“. So beschreibt etwa der Evangelist Matthäus (14, 25-26) das Ereignis. In der Populärkultur, wie zum Beispiel 2015 in dem belgischen Film „Le tout nouveau Testament“ (Das brandneue Testament) oder im 2017 veröffentlichten Lied „Walk on Water“ des Rappers Eminem, wird diese Szene gerne aufgegriffen und manchmal auch lächerlich gemacht.

Nur ein Zaubertrick?

Doch was soll uns dieser Gang auf dem Wasser zeigen? Führt Jesus hier einen Zaubertrick vor, um die Jünger zu beeindrucken? Gerne wird die Szene so interpretiert, dass Jesus die Menschen nicht alleine lässt und ihnen auch in den Stürmen des Lebens beisteht. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, dieses Ereignis zu deuten.

Die Evangelisten nehmen mit ihrer Schilderung Bezug auf eine in den Religionen des Altertums weit verbreitete Vorstellung. Damals gingen viele Menschen davon aus, dass der Weg ins Totenreich über Wasser führt. Am bekanntesten ist wohl die Geschichte von Charon, dem Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Verstorbenen in seiner Barke über den Unterweltfluss Styx bringt. Um diese Überfahrt zu bezahlen, legten Griechen und auch Römer ihren Toten bei der Bestattung oft eine Münze unter die Zunge. Ein anderes Beispiel für den Glauben an den Zusammenhang zwischen Tod und Wasser liefern die Ägypter, die ihre Pharaonen teils zusammen mit kompletten Schiffen begruben.