Grenzen des Sagbaren

Mannheim.Zum Abschluss der Jahrestagung „seines“ Instituts bringt es IDS-Direktor Ludwig M. Eichinger gewohnt souverän auf den Punkt: Der dreitägige Kongress des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache im Rosengarten habe unter dem Titel „Neues vom heutigen Deutsch“ methodische, theoretische und nicht zuletzt eben sprachliche Phänomene an sich „in ungewöhnlicher Breite“ vorgestellt und diskutiert.

Das hat seinen Grund nicht zuletzt darin, dass es Eichingers letzte Jahrestagung als Direktor gewesen ist – er geht im Sommer in Pension – und sich deshalb alle IDS-Abteilungen mit neuen Projekten dem internationalen Zuhörerkreis vorstellten. Und seine Richtigkeit hat es auch darum, weil Eichingers eigenes Forschungsspektrum ungewöhnlich breit ist (und in mehr als 300 Publikationen zum Ausdruck kommt). Neue Perspektiven eröffnete etwa IDS-Mitarbeiterin Konstanze Marx, deren Forschungsschwerpunkt auf der Sprache in den sozialen Medien liegt. Ihr ging es um die Frage, inwieweit dort die „Grenzen der Sagbarkeit“ verschoben werden.

Vor großem Publikum

Zweierlei gerät so in den Blick – der Umstand, dass Sachen, die früher nur in persönlichen, intimen Gesprächen ausgetauscht wurden, jetzt vor großem Publikum ausgebreitet werden; und außerdem das immer häufiger anzutreffende Bemühen, vermeintliche oder tatsächliche Tabus zu verletzen, indem etwa persönliche, ehrabschneiderische Angriffe unternommen werden oder gesagt wird, was man angeblich der politischen Korrektheit wegen nicht sagen dürfe. Auch neue ethische Fragestellungen ergeben sich so, weil etwa eine Kritik von Hassbotschaften vor großer Öffentlichkeit jene auch noch einmal wiederholt und so womöglich noch bekannter macht.