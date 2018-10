Grenzgänger zwischen Kulturen

„Du bist doch der Jonathan!“ Es kann ihm passieren, im Straßencafé in Mannheim von Umsitzenden erkannt und angesprochen zu werden. Erst recht, wenn er sein Instrument dabei hat. Auch im Transportfutteral fällt der mannshohe Kontrabass nun mal ins Auge. An dem unschierigen Gesellen hat sich Jonathan Sell in kurzer Zeit zu einem der vielversprechendsten jungen Musiker der Stadt

...