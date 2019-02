Franz Kafka mochte ihre Gedichte nicht. Aber für Gottfried Benn war Else Lasker-Schüler die „größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte“. Die oft schrill angezogene Künstlerin war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Hingucker auf den Straßen von Berlin. Ihre ausdrucksstarken Gedichte beeindrucken immer noch. Heute vor 150 Jahren wurde sie in einem jüdischen Elternhaus in Elberfeld geboren, heute ein Stadtteil Wuppertals.

Ihr Leben zwischen Boheme in Berlin, Verfolgung und Flucht aus Nazi-Deutschland spiegelt sich in ihrem Werk deutlich wider. Eine Ikone ist geradezu das Gedicht „Mein blaues Klavier“, geschrieben 1936 in der Schweiz. „Es ist das Exil-Gedicht schlechthin“, sagt Gabriele Sander, Germanistik-Professorin und Herausgeberin der Lasker-Schüler-Gedichte. Von anderen Autoren gebe es nichts Vergleichbares.

Seit ihrer Kindheit hatte Lasker-Schüler antisemitische Anfeindungen erlitten. Von einer Reise nach Palästina konnte sie 1939 wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs nicht zurückkehren. Sie starb am 22. Januar 1945 in Jerusalem. dpa

