Groove-Ganoven verwandeln sich in Marionetten

Ein Türklingeln, ein abgelegtes Paket, das eine auffordernde Nachricht an die fünf Herren mit den Hüten und Hosenträgern enthält: „Silenzio!“, Ruhe!, gezeichnet mit einem Lateinischen Kreuz. Noch beunruhigender ist allerdings das beigelegte Objekt. Nein, kein Pferde-Haupt, wie in Francis Ford Coppolas Mafgia-Filmklassiker „Der Pate“, dessen Titelmelodie auch zum Beginn des Schlagzeugmafia-Auftritts im restlos ausverkauften Mannheimer Capitol eingespielt wird. Aber eine Botschaft, die für einen Schlagwerker ebenso unmissverständlich wie alarmierend ist: ein zerbrochener Drumstick.

Schlagende Unterhaltung

Anders als die (fiktive) Nachbarin der Fünf, sieht das Publikum im so humor- wie klangvollen Gebaren der Schlagzeugmafia indes keine abendliche Ruhestörung, ganz im Gegenteil: Am Ende, nach zwei Stunden „Backstreet Noise“-Programm, werden die Besucher sich von ihren Sitzen erheben und mit langanhaltendem Applaus wünschen, dass die Show doch noch weitergehen möge.

„Beat Entertainment“ nennen die an der Mannheimer Popakademie ausgebildeten Instrumentalisten Ben Jost, Felix Heinicke, Joachim Förster, Lorenz Schimpf und Ex-Söhne-Mannheims-Mitglied Jonathan („Jonny“) König ihr Unterhaltungs-Format, in dem sie ihre Trommelkunst in der Tradition US-amerikanischer Drum Corps mit Slapstick-Choreographien im Stummfilm-Stil verbinden. Die Groove-Ganoven werden dabei im Zuge einer Tarnungsmaßnahme zu Pizzabäckern, die ihre Trommel-Fladen mit Schlagzeugbesen und Käsereibe bearbeiten; in „Der Puppenspieler“ verwandeln sich die Spieler gleichsam selbst zu gespielten Marionetten und später ihre von Schwarzlicht beschienenen Stöcke in kunstvoll-quirlig belebte Figuren.

Selten erlebt man bei einer Musik-Show ein so bunt gemischtes und von der Kinder- bis zur Großeltern-Generation gleichermaßen gut unterhaltenes Publikum.

