Großartige Aussagekraft

Ein Konzert von außergewöhnlicher Ausstrahlung eröffnete die illustre Veranstaltungsreihe des „Kissinger Sommer“ im Regentenbau. Mit der Ouvertüre „Ex animo“ des georgischen Komponisten Josef Bardanashvili stimmte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter dem in hohem Maße inspirierenden jungen Dirigenten Omer Meir Wellber das Publikum gefühlvoll ein.

Charakteristische musikalische Elemente aus Werken Haydns und Beethovens werden darin dezent zitiert, ohne die eigenen Stilmerkmale des Georgiers zu vertuschen. Erst mit Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 503 und noch mehr mit Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr.7 A-Dur op.92 konnte dieses respektable Orchester üppig zeigen, was es an großartiger Aussagekraft zu bieten hatte. Der noch von Rudolf Serkin ausgebildete amerikanische Pianist Richard Goode spielte Mozarts Klavierkonzert in unverblühter Altersweisheit, vollkommen abgerundet und eins mit dem Orchester, jeweils filigran beweglich in den Lauffiguren. Alles war durchweht vom Geist der Noblesse und der heiteren Spiellaune. Wie die beiden Musiker miteinander korrespondierten war fast göttlich.

Nach der Pause kam Beethovens Sinfonie Nr. 7 zum Vortrag. So ekstatisch und farbenreich, so deutlich kontrastierend in der Herausarbeitung der Motive, so durchdringend und rauschend hat man diese Sinfonie selten gehört. Mit ganzer Körpersprache setzte sich der Dirigent mit diesem Beethoven auseinander, betonte wirkungsvoll das Tänzerische und orgiastisch Taumelnde. Zupackend erlebte man den exzessiv rhythmisierten Verve, die emphatischen und dramatisch geschärften Begeisterungsmomente, ausgestattet mit der gewissen Beethovenschen Grimmigkeit.

Frenetischer Applaus forderte als Zugabe die Sarabande aus Bachs B-Dur Partita. Dr. Klaus Linsenmeyer

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019