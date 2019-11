„Großartige Konstellation“

Gemäß dem vom Freistaat Bayern und der Stadt Würzburg unterzeichneten Eckpunktepapier wird das Mainfranken Theater Würzburg auch unter dem Aspekt des „Würzburger Modells“ nach Abschluss der laufenden Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen mit der Spielzeit 2022/23 zum Staatstheater avancieren. Dieses Eckpunktepapier wurde im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, von Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, und dem Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt mit dem Ziel der Weiterentwicklung des Mainfranken Theaters unterzeichnet.

Vereinbart ist darin unter anderem, den staatlichen Zuschuss zu den Betriebskosten sukzessive zu erhöhen und die städtische Bühne perspektivisch zum Staatstheater aufzuwerten. Zudem bedeutet diese Entscheidung eine Stärkung und als erfreulich anzusehende Weiterentwicklung des Theaterstandortes Würzburg ohne Änderung der städtischen Trägerschaft. Bereits für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 soll die staatliche Förderquote von derzeit 35 Prozent – das sind 5,5 Millionen Euro – auf 40 Prozent der Zuschüsse zu den Betriebskosten steigen. Im Haushaltsjahr 2021 will der Freistaat 45 Prozent des Theaterbetriebsfehlbedarfs decken. Nach der Wiedereröffnung der sanierten und erweiterten Bühne sollen die staatliche Förderquote und der städtische Zuschuss mit jeweils 50 Prozent gleich hoch sein, wobei ein Förderbetrag von jeweils 9.8 Millionen Euro – das entspricht den städtische Ausgaben der Spielzeit 2018/19 – nicht unterschritten werden soll.

Außerdem wurde vereinbart, dass die zusätzlichen Mittel nach Abschluss der derzeitigen Generalsanierung hauptsächlich der künstlerischen Qualität der Theaterarbeit zugute kommen sollen.

Den Wert dieser Vereinbarungen im Eckpunktepapier und dessen Bedeutung für die weitere positive Entwicklung des Würzburger Theaters betonten Schuchardt, Söder und Sibler in ihren Ansprachen.

Für OB Schuchardt ist das Theater ein Aushängeschild für die gesamte Region. Dass das Theater als Kulturfaktor ersten Ranges der Stadt „lieb und teuer“ ist, verdeutlichte er ebenso wie das Ziel, es für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Er sah mit Freude die Unterstützung der zuschussfähigen Projektkosten für laufende Sanierung und Erweiterung mit 75 Prozent durch den Freistaat Bayern und zeigte sich vor allem zufrieden mit den Vereinbarungen in dem gemeinsam erarbeiteten „Würzburger Modell“. Dieses beinhaltet als Besonderheit, dass auch am künftigen Staatstheater mit der Stadt als Trägerin alle Mitarbeiter städtische Angestellte bleiben und Personalübergänge vermieden werden. „Freistaat und Stadt tragen künftig gemeinsam Finanzierung und Betrieb für die Stadt Würzburg und die Metropolregion Mainfranken“, so der OB. Er sieht das „ Theater nachhaltig zukunftsorientiert aufgestellt“.

Gleiche Gedanken zur Bedeutung und zu den Zukunftsaspekten für das Mainfranken Theater äußerten auch Ministerpräsident Söder und der Kunstminister Sibler. In Anerkennung aller Leistungen im Bemühen um den Erhalt des Würzburger Theaters schwärmte der Ministerpräsident von dem in Würzburg erbrachten besten bürgerschaftlichen Engagement und der daraus erwachsenen Verpflichtung, es mit der Förderung der Sanierung und den weitergehenden Vereinbarungen auch finanziell zu unterstützen. Söder schwärmte von den Vorzügen Würzburgs, der Universität, der Kultur, Tradition und dem Lebensgefühl in der Stadt. „Mein Herz schlägt für Würzburg“, sagte er.

Bernd Sibler als Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst sieht in Würzburg „Perspektiven für eine großartige Konstellation“. Er sprach von einem Tag der Freude und betonte: „Mit der Wiedereröffnung nach seiner Generalsanierung wird das Theater äußerlich und innerlich in neuem Glanz erstrahlen. Wir wollen als Freistaat tatkräftig dazu beitragen, das beachtliche künstlerische Niveau des Hauses weiter zu heben und seine Anziehungskraft über die Grenzen Bayerns hinaus zu steigern. Würzburg soll ein Theater haben, das im bundesweiten Vergleich an der Spitze mitspielen kann“. Auch Intendant Markus Trabusch und der Geschäftsführende Direktor Dirk Terwey freuten sich mit vielen prominenten Gästen über die Unterzeichnung des Eckpunktepapiers. Die musikalische Gestaltung des Festakts im Würzburger Rathaus übernahmen die Solisten der Produktion „Die Comedian Harmonists“ mit dem beziehungsreichen Titel „Einmal schafft’s jeder“. Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019