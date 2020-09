Großartiger Abschiedsblues mit Höllen-Groove

Der Abschied, der Verlust ist dem Blues gewissermaßen ab (Kohlenberg-)Werk in die Seele geschrieben. Das Herz tut ohnehin schon weh, und wenn man am nächsten Morgen erwacht (auch das ein klassisches Blues-Motiv), wird der Sehnsuchtspunkt vollends außer Reichweite gerückt sein – in diesem Fall: das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum, das wegen Brandschutzmaßnahmen bis voraussichtlich Anfang Mai

...