Große Gefühle hinter der Windschutzscheibe

Manchmal sind die Barrieren zwischen Hirn und Herz, Drinnen und Draußen, Welt und Seele nur Makulatur. Dann nämlich, wenn Emotionen den feinen Zwirn der Verknüpfung weben und Augenblicke entstehen, die im wahrsten Sinne des Wortes Berührung schaffen. Eines dieser seltenen Ereignisse genießen gute 1000 Zuschauer in rund 600 Autos beim Carstival-Gastspiel von Revolverheld – und bezeugen dabei ein Erlebnis von Seltenheitscharakter.

Allein das Wetter spielt da auf schon fast magische Weise auf der Seite des Quartetts. Denn im Rest des Südwestens mag es regnen, hageln oder stürmen: In Mannheim lächelt die Spätabendsonne in ihrer schönsten Röte vom Himmel herab und schafft so ein märchenhaftes Panorama, das Sänger Johannes Strate und die Seinen streng genommen nur noch bespielen müssen.

Angesichts der ohnehin bestens eingerichteten Fans zwischen Lichterkette und Blumenkranz, Großformatplakaten und Jubelschreien: ein fast schon geschenkter Sieg. Dass Revolverheld diesen Pokal bewusst erst einmal ausschlagen, um ihn sich in fast präzise getakteten 90 Minuten Lied um Lied zu verdienen, wird fast schon zur Selbstverständlichkeit eines Konzerts, das weit über sich selbst hinausreicht.

Gekonnte Dramaturgie

Denn ohne Zweifel erweisen sich Niels Kristian Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn in eigenen Stoffen zwischen Rastlosigkeit („Immer in Bewegung“) und jugendlichen Reminiszenzen („Spinner“) als dramaturgische Könner, die ihren Sound zudem blitzsauber in Hunderte von Radios zu übertragen verstehen. Richtig spannend, gar wagemutig wird der Abend an den Stellen, die das Gleis des Bekannten konsequent verlassen.

Die vollakustische Neudeutung der biografischen Nummer „Unsere Geschichte ist erzählt“ gehört dazu nicht weniger als das mutige Cover des Wir sind Helden-Hits „Denkmal“. Und als sei dem noch nicht genug, versieht die Band ihre eineinhalb Stunden auch noch wonnevoll mit dem ein oder anderen Schwank. Der Verweis auf den „bunten Blumenstrauß der Gefühle“, die Wildecker Herzbuben und Kiwis Fernsehgarten ist einer der ironischen Kniffe mit großem Augenzwinkern. Just vor der Liebes-Ballade „Ich lass’ für dich das Licht an“ um etwas illuminierte Unterstützung zu bitten, ist ein weiteres Zeichen subtiler Publikumsaktivierung.

Selbstverständlich wissen Revolverheld genau, dass die Szenerie des Autokinos ihrem Status als mittlerweile tradiertes Radiopop-Ensemble entgegenkommt. Dass das Quartett die Zeiten vor gut 15 Jahren nicht vergessen hat, als die Aufnahme in den Bandpool der Popakademie für erste nationale Anerkennung sorgte, prägt ein Kollektiv, das seine Dankbarkeit auch gerne mit einem spontanen Spurt quer durch die Autozeilen erweist.

Wie sehr diese Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruht, dokumentiert nicht nur das Anerkennungs-Feuerwerk, das zwischen Fernlicht, Scheibenwischer und Hupe sämtliche Applaus-Spielarten durchdekliniert. Es geht auch um ein Gefühl, das in diesen Stunden neben dem Kampf gegen Rassismus („Liebe auf Distanz“) und der Idee eines gemeinsamen Lebens („Lass uns gehen“) den Glauben an eine Grenzenlosigkeit schafft, die selbst schützendes Autoglas spielerisch überwindet. mer

