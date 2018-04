Große Klangkunst ohne Hierarchie

Anzeige

Proben in New York, Macao oder Dortmund: Derlei klingt schon mal, von Dortmund vielleicht abgesehen, ziemlich reizvoll. Für das Mahler Chamber Orchestra ist ein konstantes Unterwegssein prägend, „Reisen ist Identität“, erklärt Frank-Michael Guthmann, seit 2016 Stimmführer der Celli. In einem nomadischen Orchester „ohne festen Wohnsitz“ kann es auch kaum anders sein. Und früher, als die meisten Mitglieder sehr jung waren, wurde das manchmal ausgereizt. „Partyorchester“ sagten einige dazu.

Doch Guthmann hat das noch nicht mitbekommen. Das Orchester ist längst volljährig geworden – und der künstlerische Ruf war immer schon fantastisch. Von den Altmitgliedern sei etwa die Hälfte noch an Bord, schätzt der Cellist. Ihn selbst darf man als Spätberufenen bezeichnen. Dennoch ist der Musiker, aus Lahr am Rande des Schwarzwalds stammend, wie kein anderer befähigt, das Besondere am Mahler Chamber Orchestra zu schildern, denn er kennt neben nomadischen auch felsenfeste Klangkörper: Beim SWR-Orchester ist er ebenfalls als Stimmführer der Celli engagiert. 2007 hat er angefangen, und zwar in der Baden-Badener und Freiburger Fraktion, die mittlerweile mit der Stuttgarter vereinigt wird. Wie steht es um diesen Fusionsprozess? Es wird schon, deutet Guthmann an. Den zukünftigen Künstlerischen Leiter Teodor Currentzis sieht er positiv.

„Beim SWR habe ich Vorgesetzte“, sagt er, anders als beim Mahler Chamber Orchestra: Dort gebe es nur Mitglieder (und keine Hierarchien). Was zu motivieren scheint, denn Guthmann hat den Eindruck, dass tatsächlich intensiver musiziert wird, trotz begrenzter Probenzeit: Zwei Tage sind es meist, am dritten gibt es eine Generalprobe und abends das Konzert. Aber die Proben seien dennoch anders, weil die Musiker beim Mahler Chamber Orchestra stets sehr gut vorbereitet seien und gewerkschaftliche Ruheregelungen keine Rolle spielten: „Kunst ohne Tarifvertrag“, sagt Guthmann.