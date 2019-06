Große Show der Rebellen

Musik, die passt, egal ob zu Hose oder Rock: die Band Ska-P. © Ska-P

Mannheim.Spanischsprachige Musik liegt in Zeiten von Reggaeton und Latinopartys voll im Trend. Der Ska Band Ska-P aus Vallecas, einem Vorort Madrids, gelang es allerdings schon bei ihren letzten Auftritten in Deutschland im Jahr 2013, die Massen für sich zu begeistern. Am Samstag sind sie nun nach Deutschland zurückgekehrt, um auf dem Zeltfestival zu spielen.

Zunächst ging es aber los mit dem

...