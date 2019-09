Großer Europäer

György Konrad (1933 bis 2019). © dpa

Trauer um György Konrad: Der ungarische Schriftsteller ist am späten Freitagabend im Alter von 86 Jahren gestorben. Er erlag in seinem Budapester Heim einer langen, schweren Krankheit, teilte die Familie mit. Konrad war von 1990 bis 1993 Präsident des Internationalen PEN-Clubs und von 1997 bis 2003 der Berliner Akademie der Künste. Er galt als einer der großen europäischen Intellektuellen mit moralischer und politischer Autorität. Konrad „war in ganz besonderer Weise ein Zeuge des Jahrhunderts, in dem die Menschen in Europa so schreckliche Erfahrungen gemacht haben“, schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag. Er habe die Shoa überlebt und später die kommunistische Diktatur in seinem Heimatland Ungarn erlitten.

Mit seinem „mutigen Einsatz für den Demokratisierungsprozess in seiner Heimat und seinem Eintreten für eine friedliche Überwindung der europäischen Teilung“ habe er „uns Deutschen einen großen Dienst erwiesen“, so Steinmeier.

Nach und nach Dissident

Als Kind hatte Konrad einen großen Teil seiner jüdischen Familie durch den Holocaust verloren. In Budapest studierte er Literatur, Soziologie und Psychologie. Er arbeitete als Jugendfürsorger und Stadtsoziologe.

Sein Romandebüt „Der Besucher“ veröffentlichte er 1969. Der schonungslose Blick auf die offiziell verleugneten Zonen des sozialen Elends im Realsozialismus brachte ihn zunehmend in Opposition zum Regime. Er handelte sich ein Reise- und Veröffentlichungsverbot ein.

Nach und nach wurde er zum Dissidenten, der nur im Untergrund – in den Zeitschriften und Publikationen der sogenannten Samisdat-Literatur – zu veröffentlichen vermochte. Stipendien führten ihn 1976 nach West-Berlin und in die USA. Die demokratische Wende und das Ende des Kommunismus erlebte er, als er bereits jenseits des 55. Lebensjahrs war.

Seine Romane und essayhaften Erzählungen sind große Erinnerungsliteratur – darunter finden sich „Geisterfest“ (1986), „Melinda und Dragoman“ (1991), „Glück“ (2003), „Sonnenfinsternis auf dem Berg“ (2005), „Das Buch Kalligaro“ (2007), „Gästebuch – Nachsinnen über die Freiheit“ (2016) und „Baumblätter im Wind. Ausgrabung I.“ (2017). dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019