Großes und reiches künstlerisches Gestalten

Hohes Maß an Konzentration

Aimard setzte das Schlagen, die raschen Tonrepetitionen, den differenzierten Rhythmus, die munteren melodischen Motive dieser Vogel-stimmen und die interessanten harmonischen Wendungen frappierend genau um. Ludwig van Beethovens gewaltige „Große Sonate für das Hammerklavier“ Nr. 29 B-Dur op. 106 durchkämmte mit aller Wucht den Kaisersaal. Gegenüber den vorangegangene Stücken von Mozart erfordert dieser Koloss vom Pianisten und Zuhörer ein hohes Maß an Konzentration. Die architektonisch klar gegliederte Form fasste Aimard im Sturm energisch zusammen. Ein ausführliches Gespräch tritt im verhältnismäßig überlangen dritten Satz auf. Die weiten hymnischen Themen phrasierte der Franzose mit unfasslicher Ruhe und Abgeklärtheit. Nichts an seiner Empfindung wirkte aufgesetzt oder gar gekünstelt, der interpretatorische Wille äußerte sich enorm nachhaltig.

Die Vorzüge des jüngst restaurierten Flügels in den profilierten unteren Lagen und im wohlklingenden oberen Bereich kamen dem Pianisten ideal entgegen. Klanglich reichte sein künstlerisches Gestalten weit aus, vom intimsten Piano bis zum orchestralen, auf satten Bässen fußenden Forte.

Er spielte wie aus einem Guss, mächtig, kantabel die melodischen Linien formend, abrupt die auftrumpfenden Akkorde in die Tastatur hämmernd, mit großer Emphase vorwärtsdrängend, ekstatisch in den donnernden Akkordpassagen, grandios in der überschaubar zusammengerafften Form. Es gab auch mehrere Momente ruhiger Entspannung. Deutlich hörbar gestaltete Aimard die rasant schwierige Fuge im Finale, deren Polyphonie mit ihren Verzwickungen keinen Moment zum Stocken geriet. Das Dickicht dieser fast schon modern anmutenden Komposition löste Aimard bravourös. Sein Spiel hatte Schwung, nahm eine profilierte Haltung an, agierte erfreulich unmanieriert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018