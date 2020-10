Grotesk überspitzter Büroalltag

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Theater – was 2020 nach tragischer Normalität klingt, wählte Felicia Zelle 2001 als Untertitel für eines ihrer Werke. An Aktualität hat „Club der Enttäuschten“ also nichts eingebüßt, mit dem sich der Abschlussjahrgang der Theaterakademie Mannheim – kurz ThaM – empfiehlt. Regisseur Robin Krakowski inszeniert das Stück im Theater Felina-Areal für das

...