Grütters befürwortet Doppelspitze für Berlinale

Rund 80 namhafte Filmemacher hatten im November 2017 in einem offenen Brief gefordert, den Wechsel für eine programmatische Erneuerung und Entschlackung des Festivals zu nutzen. Das löste heftigen Wirbel aus. Die Regisseure hatten in ihrer Erklärung ein transparentes Verfahren zur Neubesetzung der Berlinale-Leitung gefordert. Die Berlinale zählt zu den weltweit wichtigsten Filmfestivals neben Cannes und Venedig.