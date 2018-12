Grütters fordert ein Umdenken

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fordert Deutschland auf, sich verstärkt seiner Kolonialgeschichte zu stellen, die mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 ein Ende fand. Diese sei über viele Jahrzehnte ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur gewesen, schrieb Grütters mit der Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering (SPD), in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Samstag). Für Deutschland ist das Thema auch von Aktualität, weil im geplanten neuen Humboldt Forum in Berlin ein Großteil der Objekte aus der Kolonialzeit stammt. dpa

