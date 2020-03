Grungerocker Pearl Jam zaubern ein bisschen

Es waren harte Jahre. Ihr enger Freund Chris Cornell starb auf tragische Weise nach einem Konzert seiner Band Soundgarden in Detroit, ins Weiße Haus zog eine gefährliche Witzfigur namens Donald Trump ein - und Pearl Jam (PJ) hatten sich in eine künstlerische Sackgasse verfahren. Der Nachfolger zum mittelmäßigen „Lightning Bolt“ (2013) ließ ewig auf sich warten. Und als Sänger Eddie Vedder auf seinen Solo-Konzerten begann, vermehrt das Material seiner Hauptband zu spielen, werteten das viele Fans als weiteres alarmierendes Zeichen, dass irgendetwas grundlegend nicht stimmen kann in Seattle im US-Staat Washington.

In Würde abdanken oder einen neuen Aufbruch wagen? Die letzten Überlebenden der Grunge-Explosion Anfang der 90er Jahre benötigten dringend einen echten Befreiungsschlag. Er ist ihnen gelungen. „Gigaton“ ist nach über sechs Jahren - nur von gelegentlichen Best-of-Touren unterbrochener - Pause der Beweis, dass diese Band auch nach fast 30 Jahren im Geschäft lebt und nicht den immergleichen Abklatsch alter Glanztaten reproduzieren will.

Pearl Jam wagen noch einmal etwas - und sie können immer noch die ganz besonderen Momente erzeugen. „Die Entstehung dieses Albums war eine lange Reise. Zuweilen emotional düster und verwirrend, aber dennoch ein aufregender und experimentierfreudiger Weg zu musikalischer Erlösung“, sagt Gitarrist Mike McCready.

Famoses Album in der Corona-Zeit

„Gigaton“, das im Titel den Fachbegriff für die Maßeinheit der Energie aufgreift, die bei einer Explosion frei wird, muss dabei mit dem gleichen Schicksal wie alle Platten leben, die in diesen komplizierten Tagen veröffentlicht werden. Vor der großen Corona-Krise aufgenommen, sollen sie auch jetzt noch relevant sein, wo der Virus unser aller Leben auf den Kopf stellt. Pearl Jams elfte Studioplatte seit 1991 schafft das, weil sie sich trotz der thematischen Anlehnung an den Klimawandel und die Trump-Jahre wie eine warme musikalische Umarmung in Zeiten der Kontaktsperre um uns legt. Ein famoses Album, nachdem man sich trotz Isolation ein bisschen weniger alleine fühlt.

„I Won’t Give Up, No I Won’t Give Up“ (Ich werde nicht aufgeben. Nein, ich werde nicht aufgeben), keift Vedder im giftigen Opener „Who Ever Said“ - und man darf diesen Slogan durchaus wörtlich nehmen. Die ganz große Wut der Anfangsjahre mag als Familienvater mit Mitte 50 verflogen sein, aber in Vedder brodelt es immer noch, wenn er an die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt denkt. Und könnte es eine bessere Form geben, diesen Furor musikalisch zu kanalisieren, als herrlich laute Rumpel-Gitarren wie in „Superblood Wolfmoon“ oder dem von Bassist Jeff Ament beigesteuerten Brecher „Quick Escape“? Der neue Produzent Josh Evans bannt die brachiale Energie, die diese außergewöhnliche Live-Band seit drei Jahrzehnten auf der Bühne entwickelt, besser auf Platte als jemals zuvor. Aber diese hochkarätigen Alternative-Rock-Standards sind das eine - und dann gibt es da noch das Neue, Unerwartete. „Dance Of The Clairvoyants“ vor allem, die erste Single, die weniger Geschmacksflexible im PJ-Fanlager erst mal vor den Kopf stieß. Vedder beweist in diesem flirrenden Post-Punk-Stück im Stil der Talking Heads, warum er nicht nur phänomenaler Sänger, sondern auch weithin unterschätzter Texter ist.

„Dass bei dieser Platte Magie im Spiel war, mag für meine Verhältnisse ausgesprochen wichtigtuerisch klingen. Aber ich denke, man wird es hören“, hat der 55-Jährige bei der Albumvorstellung in Los Angeles gesagt. Obwohl im hinteren Drittel der mit über 60 Minuten bisher längsten PJ-Platte nicht alles ununterbrochen zündet, existieren diese magischen Momente tatsächlich. Das wundervolle „Seven O’Clock“ als vielleicht zentrales Stück auf „Gigaton“ hat mit seinem Bruce-Springsteen-Vibe und den Pink-Floyd-Gitarren das Potenzial zur Schockliebe, die bleiben wird. Und ganz zum Ende, in der nur von der Orgel getragenen Selbstreflexion „River Cross“, klingt Vedder fast wie ein Prediger. Ein Prediger, der die Hoffnung nicht aufgegeben hat: Wenn wir nicht resignieren und weiter an uns glauben, können auf harte Jahre auch wieder gute folgen.

