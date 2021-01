Gude Vorsetz

Unn ihr Leit, wie weit seida dønn midd Eire Plän fers neie Johr? Rachda schunn widda? Habbda schunn abgenummä? Dess Gudä øn der derzeidischä Situation iss jo, dassda oinischä Sachä ärsch ganädd vornämmä brauchsch, weilse sowieso nädd gehä. Also zum Beischpiel so uøgenähmä Absischdä wie ab soførd drei Mol die Woch ins Fittness-Schtudio zu gehä. Odda bloß noch zwee Mol die Woch in die

...