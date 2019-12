Guns N' Roses kommen für zwei Konzerte nach Deutschland

Die Kultrocker von Guns N' Roses kehren zurück: Von Ende Mai bis Mitte Juni 2020 präsentiert die Gruppe ihre Show mit allen Hits und Hymnen auf Stadionshows in München und Hamburg. Weitere Stationen der Europa-Tour sind Wien und Bern. Tickets für die Konzerte sind ab dem 18. Dezember im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.

Nach ihrer erfolgreichen Not In This Lifetime Tour, die weltweit 160 Shows umfasste - darunter auch ein Auftritt im Juni 2018 auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände - und von 5,5 Millionen Fans gesehen wurde, kommt die Band bestehend aus den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan 2020 erneut nach Europa. Die Konzertserie brachte 2017 und 2018 mit ihrer beeindruckenden Bühnenshow allein in Europa 1,6 Millionen Fans auf die Beine.

Die Gründung von Guns N’ Roses 1985 verlieh der wachsenden Rockszene von Los Angeles entscheidende und unvergleichliche Impulse. Auftritt und Haltung der Band fesselten Fans in aller Welt. Das Bestseller-Debütalbum „Appetite For Destruction“ verkaufte sich global 30 Millionen Mal. Die mit Multi-Platin ausgezeichneten Alben „Use Your Illusion I“ und „Use Your Illusion II“ belegten monatelang die beiden Spitzenplätze der internationalen Charts. Songs wie „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome To The Jungle“, „November Rain“ und „Paradise City“ oder geniale Interpretationen von „Knockin‘ On Heaven’s Door“ und „Live And Let Die“ elektrisieren nach wie vor ein Millionenpublikum. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben sowie restlos ausverkauften Open-Air-Auftritten und Festivals sind und bleiben Guns N’ Roses eine der wichtigsten und einflussreichsten Bands der Musikgeschichte. Sie gelten als der Maßstab für Live-Performances im Rock’n‘Roll.

Die Termine im Überblick:

Dienstag, 26.05.2020: München - Olympiastadion

Dienstag, 2.06.2020: Hamburg - Volksparkstadion

Dienstag, 9.06.2020: Wien - Ernst-Happel-Stadion

Sonntag, 14.06.2020: Bern- Stade de Suisse

Der allgemeine Vorverkauf startet am Mittwoch, 18. Dezember, um 10 Uhr. Die Tickets sind bei Eventim und Livenation erhältlich. Karten für die Schweiz gibt es unter www.ticketmaster.ch, für Österreich unter www.ticketmaster.at.