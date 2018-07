Guns N' Roses plötzlich vorne in den Charts

Anzeige

Baden-Baden (dpa) - Überraschung in den deutschen Album-Charts: Die Rocklegenden von Guns N' Roses sind wieder da.

Die Platte «Appetite For Destruction», die zuletzt 1992 platziert war, ist dank einer remasterten Sonderedition in die Top 100 zurückgekehrt - und zwar auf Platz zwei und damit so hoch wie nie zuvor, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte.

Platz eins gehört aber dem Hip-Hopper Juri mit seinem neuen Album «Bratans aus Favelas». Der Musiker hat russisch-afghanische Wurzeln und wohnt in Kassel. Ebenfalls neu, auf Rang drei, ist die Jazzlegende John Coltrane (1926-1967) mit «Both Directions At Once: The Lost Album» zu finden. Das neue Album der englischen Band Florence + The Machine - «High As Hope» - rangiert neu auf der Fünf.