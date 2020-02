Guru Guru rocken in Neuleiningen

Die Krautrock-Kultband Guru Guru, die sich im vergangenen Jahr von ihrem traditionsreichen Finkenbach-Festival verabschiedet hat, begründet nun ein neues Festival. Die Gruppe um Schlagzeuger Mani Neumeier zieht vom Odenwald in die Pfalz: Am Samstag, 15. August, rockt die Formation unter dem Motto „Cosmic Castle“ auf Burg Neuleiningen. Ihrem Hippie-Ideal bleiben Guru Guru weiter treu und präsentieren Gastbands, die in den 1970er Jahren entstanden sind. In Neuleiningen treten sie mit den legendären Psychedelic-Rockern Gong, den britischen Altmeistern Atomic Rooster und der Schweizer Formation Marblewood auf. Karten für das Festival gibt es ab 38,72 Euro (plus Gebühren) unter www.rerservix.de. gespi

