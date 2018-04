Gut gelaunte Stars beim Echo

Anzeige

Berlin (dpa) - Kylie Minogue posiert im bronzefarbenen Glitzerkleid, die Fans jubeln und kreischen am lautesten bei Shawn Mendes und Sängerin Rita Ora freut sich aufs Feiern: «Berlin weiß, wie man Party macht», sagt die Britin am - diesmal goldenen - Teppich.

«Ich liebe es einfach, am Leben und Teil der Performance zu sein.» Sie wird bei der Echo-Verleihung am Donnerstagabend in Berlin nicht nur auftreten - sie ist auch nominiert für einen der Musikpreise.

Mit Mendes, Luis Fonsi und Minogue laufen weitere internationale Stars über den Glitzerteppich. Die Australierin, hat noch viele andere Termine in Berlin und ist von Preisverleihungen wie dem Echo besonders begeistert. Wie die 49-Jährige immer so fit bleibt? «Ich habe ein tolles Team, das mich zurechtmacht. Glaubt mir: Am Morgen sehe ich nicht so aus.»