Gut sortierte Sammlung

Das ist Melancholie nach Maß: In einem verspielt funkelnden Tanz der Töne verbindet sich das brillante Gitarrenspiel von Stephan Zobeley (Bild) bei „Right Next Door“ mit dem vom Tom Schaffert. Letzterer ist Stamm-Saitenzauberer der gastgebenden ElVille Blues Band, die Robert Crays Blues-Pop-Stück mit ausgesucht elegantem Drive unter den wirbelnden Klangschauern der beiden Solisten dahin gleiten lässt.

Neben Zobeley (wem nicht als musikalischer Chaka-Khan- oder Edo-Zanki-Wegbegleiter, dann als langjähriges Mitglied der Herbert-Grönemeyer-Band bekannt) kann ein weiterer illustrer Gast zur Blues Session im sehr stattlich gefüllten Dôme des Ludwigshafener Kulturzentrums dasHaus begrüßt werden: Keyboarder Blacky P. Schwarz, der an diesem Abend ebenso wie Zobeley auch als Sänger (etwa just bei „Right Next Door“) in Aktion tritt und seinerseits bei populären Gruppen wie der Darmstädter Irish-Folk-Formation Paddy goes to Holyhead oder der Pop-Combo No Angels die Tasten bedient hatte.

Bestens gelaunter Blues

Im Verein mit der wie immer fabelhaften ElVille Blues Band mit Frontfrau Marion La Marché, Sam Sommer am Schlagzeug, Bonnie Batzler am Bass und Tom Karb an der Hammond Orgel, liefen die beiden ein gut sortiertes, gut sitzendes und geschliffenen Coversong-Programm mit – auch wenn das ein bisschen paradox klingt – bestens gelauntem Blues.

Tastenmann Schwarz sorgt etwa beim lässigen „Walk Through The World“ und „Turn On Your Radio“ aus der Feder Marc Cohns sowie zusammen mit Ausnahme-Bluessängerin La Marché beim Country-Song „Up To No Good Livin’“ von Chris Stapleton für äußerst angenehme Momente. Ebenso liefert Zobeley neben glänzender Saiten- auch einnehmende Stimmbandarbeit – etwa bei Glen Hansards „Love Don’t Keep Me Waiting“ und bei Steely Dans einwandfrei zum Rocken gebrachten „My Old School“. Mit Rodney Crowells Folk-Ballade „It Ain’t Over Yet“ als Zugabe findet das Konzert nach knapp zweieinhalb Stunden einen schön gewählten und gespielten Abschluss. mav (Bild: dasHaus )

