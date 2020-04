Sie wird nicht mehr lange leben. Sie fragen, weshalb? Da kann ich nur lachen, ehrlich. Wenn Sie, wie ich, neben dieser Person leben müssten, würde sich diese Frage von selbst erledigen. Komplett. So bleibt mir nur, SIE zu erledigen. So geht es jedenfalls nicht mehr weiter. Aber erst einmal raus ins Freie. Als ich meine Haustür an diesem sonnigen Tag öffne, sehe ich es sofort: Die Hälfte meiner Tulpen ist weg! Die Stängel ragen traurig aus der frühlingshaften Erde. Stümperhaft abgerupft.

„Was ist hier los?“ Ich sprinte zu der Frau im hellen Kleid, die im Begriff ist, einen großen Strauß meiner Blumen wegzutragen. Die schönen orangeroten, die ich besonders mag.

„Warum tun Sie das?“ Ich packe sie am Arm.

„Aber es steht doch da, dass man das darf!“

„Wo steht was?!“

„Da! In dem Beet. Schauen Sie doch selbst! Lassen Sie meinen Arm los!“

Sie hat Recht. Da ist tatsächlich ein handgemaltes Schild. Angenagelt auf einer schmalen Holzlatte. Von der Haustür aus konnte ich es nicht lesen.

Vom Gehweg aus schon.

„Blumen zum selbst schneiden. Heute gratis.“ Ich greife zitternd nach dem Schild und reiße es aus der Erde. Wütend blicke ich zur anderen Hälfte des Doppelhauses, in dem ich seit Jahren lebe. Meine Tante hat es mir vererbt, weil ich die Einzige war, die sie regelmäßig besucht hatte. Ein guter Deal, wie ich finde. Tantchen hat am Ende nicht mehr gut gesehen, aber immer noch so gerne genascht. Ganz verrückt war sie nach meinem Kompott mit frischen Fingerhutblüten.

Meine gute Laune ist verflogen. Seit diese Person nebenan eingezogen ist, ist es aus mit meinem beschaulichen Ruhestand. Nicht nur, dass sie zuhause einen Friseursalon betreibt und ihre Kundinnen vor meiner Haustür parken. Oft feiert sie laute Partys, während derer ich ihren Musikgeschmack ertragen muss. Als sie das kleine Fenster, welches ich zum Durchgucken in meine Hecke zwischen unseren Terrassen schnitt, entdeckte, ist sie regelrecht ausgetickt. Dabei kann ich doch mit meiner Hecke machen, was ich will!

Sogar ihren privaten Friseursalon betreibt sie weiter, obwohl Friseurläden in diesen Zeiten wegen dieses Virus geschlossen sein müssen. Ich habe vor ein paar Tagen einen anonymen Brief an das Ordnungsamt geschrieben. Der hat prompt gewirkt. Gleich am nächsten Tag haben zwei Leute in Uniform bei ihr geklingelt. Leider haben sie das Gespräch drinnen geführt. Als sie gingen, blickte Gwenda ziemlich sauer zu mir herüber.

Jetzt steht Gwenda am Küchenfenster und winkt frech. Bestimmt steckt sie hinter diesem Schild. Ich werfe es auf den Boden und trampele es vor ihren Augen kaputt. Ein Plan muss her, aber rasch. Ich ertrage diese Person nicht länger. Während ich durch die Straßen laufe, überlege ich, was zu machen ist. An eine Schusswaffe ist momentan schwer zu kommen. Kneipen, auch die schummrigen, haben geschlossen. Eine Säge, um die zwei Holzstufen vor ihrer Haustür anzusägen, ist ebenfalls unerreichbar. Der Baumarkt in meiner Nähe hat nämlich prophylaktisch ebenfalls zu.

Ich überlege weiter.

Der Plan, ihr eine Lastwagenladung Toilettenpapier vor die Haustür zu stellen, der sie, sobald sie ihre Tür öffnet, unter sich begräbt und sie erschlägt, scheidet aus. An Toilettenpapier ist derzeit ganz schwer dran zu kommen. Es ist überall ausverkauft. Soll ich mir eine als Mundschutz deklarierte Sturmhaube aufsetzen und sie erwürgen?

Wenn ich es jedoch Recht besehe, möchte ich keinen Körperkontakt zu Gwenda.

Ich beschleunige meine Schritte. Es muss doch irgendetwas geben, wie ich sie endlich los werde…

Wieder Zuhause angelangt, habe ich eine Idee. Schließlich war mir Fingerhut schon bei der Übernahme dieses Häuschens behilflich. Gwenda nascht gerne. Das weiß ich, weil sie sich regelmäßig Päckchen eines bekannten Schokoladenherstellers liefern lässt. Von meinem Küchenfenster aus kann ich sehen, was ihr der Paketbote ins Haus trägt. Manchmal lädt sie ihn zu einer Tasse Tee ein. Ich will nicht wissen, was während der halben Stunde, die er dann in ihrem Haus verschwindet, wirklich passiert.

Man macht sich natürlich Gedanken, nicht wahr?

Mein weißer Fingerhut blüht hinterm Haus. An einer Stelle, die Gwenda nicht einsehen kann. Ich ziehe meine Gartenhandschuhe über und mache mich an die Ernte. Währenddessen steht Gwenda rauchend auf ihrem Balkon. Wo sie genau weiß, dass der Rauch zu mir herüber zieht. Sie trägt ein geblümtes Kleid. Es sitzt so eng, als ob sie hineingeschossen worden wäre. Ihr blondes Haar fällt in weichen Locken um ihre Schultern. Sie reckt ihr Gesicht in die Sonne.

Das alte Rezept meiner Tante für Apfeltraum ist ein Hochgenuss. Glücklicherweise benötige ich für die Umsetzung keine Hefe, denn die ist seit Wochen ebenfalls nirgends zu kriegen. Dieses dämliche Virus kehrt einiges um. Meiner Meinung nach zeigen jetzt einige ihren wahren Charakter, den sie sonst zu verbergen wissen, wie eine verkehrt herum angezogene Jacke und hamstern wie blöd. Es hat sogar schon Schlägereien um Toilettenpapier gegeben. Gestern war ich in vier Läden. Hefe ist ausverkauft, wie zu den schlimmen Zeiten, die meine Großeltern erlebt haben. Als meine Oma alte Pullover aufribbelte, Socken strickte, aufs Land radelte und diese gegen Kartoffeln tauschte.

Ich nehme die schönste Schale, die ich im Büffet finde. Sie ist ein wenig angeschlagen. Den Boden lege ich sorgfältig mit Löffelbiskuit aus und gebe eine Schicht Apfelkompott darauf. Die eine Hälfte bestreiche ich mit Tiramisu, in das ich die fein zerkleinerten Fingerhut-Blüten gemengt habe. Auf der anderen Hälfte, da wo ein wenig Porzellan fehlt, verzichte ich auf diese Zutat. Gwenda soll ruhig sehen, dass mir für sie nichts zu teuer ist, und so spare ich nicht mit dem Zucker für obendrauf. Zimt wird ein Übriges zu einem einmaligen Geschmackserlebnis beitragen.

Ich ziehe mein schönes moosgrünes Leinenkleid an und lege Rouge auf. Mit dem Apfeltraum und den restlichen Tulpen aus meinem Vorgarten stehe ich vor Gwendas Haustür und klingele.

„Lina! Geht es dir gut? Ich wollte während der letzten Tage schon bei dir klingeln und fragen, ob ich für dich einkaufen soll. Du gehörst ja schon wegen deines hohen Alters zur Risikogruppe, gell?“

Das Lächeln wird der falschen Schlange bald im Halse stecken bleiben. So alt, wie sie andeutet, bin ich noch lange nicht.

„Aber dann habe ich gesehen, dass du täglich aus dem Haus rennst. Alle Achtung, du bist ganz schön fit für dein Alter!“

„Du bekommst im Moment so wenig Besuch. Da dachte ich, wir beide könnten ein wenig zusammensitzen und plaudern.“ Ich recke ihr meinen Apfeltraum unter die Nase. „Ich habe was Leckeres zubereitet.“

Natürlich kann sie nicht widerstehen. Sie öffnet einladend ihre Tür.

„Komm rein, Lina. Geh schon mal auf die Terrasse durch. Ich komme gleich nach.“

Kurz darauf balanciert sie ein Tablett mit zwei Tellern, Gabeln und zwei gefüllten Gläsern.

„Diesen Wein habe ich für besondere Anlässe aufbewahrt. Lina, auf uns beide!“ Sie prostet mir zu. Der Wein leuchtet rubinrot in der späten Nachmittagssonne.

Mich kneift das schlechte Gewissen. „Das ist sehr freundlich von dir, den mit mir zu teilen.“

Nie hätte ich mir vorstellen können, wie einfach es sein kann, sie nett anzulächeln! Ich nehme einen großen Schluck von dem Wein. Nun, ja, eine tolle Hausfrau ist die nicht. Den Wein hätte sie besser nach dem Öffnen der Flasche dekantiert. Aber ich will nicht gleich wieder überkritisch sein. Sie versteht es eben nicht besser.

„Nachbarinnen halten doch zusammen, nicht wahr. Vor allem wir beide. So eng, wie wir wohnen.“

Ich nicke, obwohl mir diese Nähe in letzter Zeit oft zu eng erschien.

„Darf ich dir etwas von meinem Dessert auflegen?“ Ich zeige nach den Tellern.

„Entspann dich, wir haben doch keine Eile, meine Liebe.“

„Der Brief ans Ordnungsamt …“

„Schnee von gestern. Wirklich!“

„Du bist nicht sauer auf mich?“

„Im ersten Moment schon. Aber jetzt nicht mehr.“

Sie hebt ihr Glas und prostet mir zu. „Auf gute Nachbarschaft!“

Ich trinke erneut. Vor Aufregung über diese ungeahnte Entwicklung wird mir ein wenig schwindelig. Ich greife an meine Schläfen.

„Möchtest du dich hinlegen?“

„Wenn es dir nichts ausmacht?“

Sie führt mich zur Liege. Hilft mir, mich hinzulegen. Gleich darauf verschwindet sie und kommt nach einer kurzen Weile mit einem Eimer warmen Wassers zurück. Sie krempelt den Ärmel meines Kleides sorgfältig hoch. Dann legt sie meine Hand in das Wasser.

„Ich habe irgendwo gelesen, dass es dann schneller geht.“

„Schneller geht? Was soll …“ mir fällt es schwer, zu schlucken.

„Du sollst dich doch nicht quälen, gell. Das möchte ich wirklich nicht. Wo wir schon so lange nebeneinander wohnen.“

Ich versuche, meine Augen zu fokussieren, denn ich sehe sie nur noch ziemlich verschwommen.

„Du wirst dich bald nicht mehr über mich beschweren, meine Liebe.“ Sie kichert. Ihre Hand tastet an meinem Hals nach dem Puls. „Dauert wohl noch ein wenig.“

Vage nehme ich wahr, wie sie sich eine ordentliche Portion Apfeltraum auf ihren Teller schaufelt. Das Letzte, das ich höre, ist der Aufprall der Kuchengabel auf der Terrassenplatte. Dann wird es dunkel.