Gute Unterhaltung mit Dr. Swing

„Was will Oma mit dem Säbel?! Schenk ihr schnell was von Tom Gaebel!“, einer der augenzwinkernden Scherze mit denen der Musiker sein Publikum überrascht. Nach zweieinhalb kurzweiligen Stunden im Audi Forum biegt Dr. Swing, wie er von Fans liebevoll genannt wird, mit einem Weihnachts-Medley in die Schlusskurve. „My Way“, „That‘s Love“ und „New York, New York“ folgen. Diese Hommage an sein Idol Frank Sinatra, dessen Stimme (genannt: „The Voice“) seiner zum Verwechseln ähnelt, ist der Höhepunkt. Gaebel nimmt Tempo raus und schaltet mit einem hymnischen „Ol‘ Man River“ noch einen Gang runter, was die Emotionen umso mehr ins Wallen bringt. Viel Applaus von den 650 Fans für den begnadeten Entertainer Tom Gaebel & His Orchestra.

„A swinging Christmas“ ist kein Weihnachtskonzert, das einfach routiniert Evergreens abspult, son-dern gängiges Liedgut in fetzige Musik verwandelt. Das immergrüne Symbol „Oh Tannenbaum“ wird mit Synkopen auf Trab gebracht, ein niedliches „Kling Glöckchen klingelingeling“ lässig mit einer Scat-Einlage garniert und die „Jingle Bells“ werden aber sowas von gerockt – ein Tanzpaar hält es nicht mehr auf den Sitzen.

Es groovt im Autohaus und Gaebel, der hier bereits zum dritten Mal gastiert, ermuntert: „Schnippen Sie ein bisschen mit, lassen Sie die Schultern knacken oder klappern Sie mit den Hüften, wenn das besser geht“. Ein Tipp an Senioren – damit kein falsches Bild entsteht: Das Publikum umfasst alle Altersklassen und ist, ganz wie im Kreise der Familie, auch zum Singen bereit. Stücke wie „Last X-mas“ überlässt der Allrounder sie streckenweise ganz der Sangesfreude seiner Fans.

Apropos Sangesfreude, die entdeckte Tom Gaebel erst spät. Von der klassischen Frühausbildung an Glockenspiel, Flöte und Klavier über Knabenchor und zwölf Jahre Geigenunterricht – es hätte ein André Rieu aus ihm werden können – kam er 14-jährig auf den Geschmack vom Schlagzeugspielen und drei Jahre später zur Posaune, beides erlernte er autodidaktisch. Eine Kostprobe auf der Posaune liefert er im Duett mit seinem Band-Posaunisten zu Nat King Coles „L-O-V-E“. Seine Schlagfertigkeit illustriert in einem Sketch, bei dem der Schlagzeuger als Bäcker und Gaebel als Naschkätzchen in „Der Weihnachtsbäckerei“ auftreten.

Die Berufung zum Sänger entdeckte Tom Gaebel erst Mitte 20. „Alles begann unter der Dusche!“, heißt es auf seiner Homepage: Tom Gaebel, seinerzeit Student am Conservatorium Amsterdam, war ein veritabler Badezimmer-Caruso. Dort unterm Wasser sang Tom die großen Songs seines Idols Frank Sinatra. Und die Kommilitonen, als Musikstudenten Männer vom Fach, sagten: „Tom, das klingt echt cool“. So wurde aus dem Instrumentalisten – eingeschrieben für Posaune und Schlagzeug – der Sänger Tom Gaebel, der sein Studium im Hauptfach Jazzgesang mit „Cum laude“ abschloss.

„What a Wonderful World“ könnte einer der Badezimmer-Hits gewesen sein; „I see trees of green…“ eine naturverbundene Zeile daraus klingt im Kontext der Klimadebatte sie wie eine Ode an den Klimaschutz, stimmlich tiefer gelegt und im Schlund des Urgesteins geräuchert, klingt es nach Louis Armstrong. Auch dem Schlager der zwanziger Jahre, „Just a Gigolo“, und der spanischen Weihnacht „Feliz Navidad“, stattet die musikalische Zeitreise einen Besuch ab.

Dazwischen erfüllt Gaebel Herzenswünsche, seine Fans dürfen aufs Podium kommen: Der kleine Bastian die Schlittenglocken schütteln, der große Reiner den E-Bass zupfen und Hanni darf einfach ein Foto mit Tom machen. Der Mut, sich mittels Wunschkarte einen Miniauftritt zu ergattern, wird mit CD belohnt. Hut ab!

