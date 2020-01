Haarsträubend

Als der liebe Gott, dessen Existenz wir an dieser Stelle einfach mal als gegeben voraussetzen, als der liebe Gott also die ersten Menschen geformt hatte, schaute er auf das Ergebnis seiner Schöpfungsbemühungen und sah: Es fehlt noch was. So gänzlich splitternackt wollte er Adam und Eva nicht ins Paradies entlassen. Er fand die Lösung und verpasste den beiden ein Haarkleid, von den Zehen bis über die Ohren. Insbesondere das Haupthaar hatte es dem Weltenlenker angetan: Mit allen denkbaren Stärken, Farben und Formen schmückte er das Menschengeschlecht, das ihm über die Jahrtausende denn auch für die Kopfeszierde dankbar war. Abbildungen sonder Zahl belegen über alle Kulturepochen hinweg den Stolz, mit dem der Mensch sein Haar hegte und pflegte. Stellvertretend für alle gedenken wir an dieser Stelle des Selbstbildnisses unseres Albrecht Dürer, dessen gedrechselte Locken ein edles Haupt umrahmen. Doch mit derartigem Zierrat haben immer mehr unserer jüngeren Zeitgenossen nur noch wenig bis nichts mehr im Sinn: In auffälliger und für unser ästhetisches Empfinden eher brutalen Manier rasieren sie sich die Köpfe rundum kahl. Vom Hals bis über die Ohren hoch zum Scheitel setzen die Schneidemeister ihre Scheren und Rasierapparate an.

So lange, bis die Oberhäupter nur noch ein kreisrundes Etwas aus oft kurzen, kräftig dunklen Haaren bedeckt. Schön ist anders, denken wir uns beim Anblick dieser Mode-Erscheinung. Undercut heißt das Ganze wohl, lassen wir uns belehren. Vergessen dabei aber nicht, dass der Wille der Schöpfung in einem solchen Kahlschlag vermutlich nicht ganz zum Ausdruck kommt. Tröstlich und beruhigend bei dieser Mode: Auch wenn sie noch so kurz geschoren werden, in aller Regel wachsen die Härchen wieder nach. Qualität setzt sich eben durch. Harald Sawatzki

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020